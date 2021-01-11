Arsenal teknik direktörü Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mesut Özil'le ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen Arteta, "Yeni bir gelişme yok. Mesut Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in kadrosunda bulunan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi için geri sayıma geçildi. Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli futbolcunun bonservisini İngiliz kulübünden alması bekleniyor.

Arsenal'le Mesut Özil arasındaki pürüzler giderildikten sonra transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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11/01/2021 14:37