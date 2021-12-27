Arsenal-Wolverhampton Wanderers maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de 28 Aralık Salı günü oynanması planlanan Arsenal-Wolverhampton Wanderers karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi

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27/12/2021

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Arsenal-Wolverhampton Wanderers maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Wolverhampton Wanderers'tan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

Bugünkü Watford maçı da ileri tarihte oynanacak Wolverhampton Wanderers'ın koronavirüs gerekçesiyle ertelenen karşılaşma sayısı, ikiye yükseldi.

Ligde salı günü oynanması planlanan Leeds United-Aston Villa karşılaşması da aynı gerekçeyle ertelenmişti.

27/12/2021 09:53
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TAGS: Arsenal, Wolverhampton
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