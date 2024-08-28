Arsenal yeni takviyesini duyurdu

EURO 2024'teki performansıyla dikkat çeken Mikel Merino, Arsenal ile sözleşme imzaladı.

Arsenal, Real Sociedad'dan İspanyol orta saha Mikel Merino'yu renklerine bağladı.

Arsenal, Mikel Merino transferi için Real Sociedad'a 32 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyecek.

Geride kalan sezonda Real Sociedad formasını 45 karşılaşmada giyen İspanyol oyuncu, takımına 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Osasuna altyapısında yetişen Mikel Merino daha sonra Borussia Dortmund ve Newcastle United'da oynadı.