Arsenal'dan 2024'te 7 maçlık seri ve gol yağmuru

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden Arsenal, ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Arsenal, 2024'te ligde çıktığı tüm maçları kazanırken bu karşılaşmalarda 31 gol kaydetti.

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Arsenal, Sheffield United deplasmanında farklı kazandı.



İlk yarısını 5-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrılıp 3 puanı hanesine yazdıran Mikel Arteta'nın ekibi, şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

2024'TE GALİBİYET SERİSİ VE GOL YAĞMURU

Premier Lig'de 2023'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Arsenal, 2024'te ligde çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.



Ligde 2024'te oynadığı 7 maçı da kazanan Arsenal, bu maçlarda 31 gol kaydetti.



Crystal Palace ve Burnley'yi 5 golle yenen Kuzey Londra ekibi, Nottingham Forest'ı 2-1, Liverpool'u 3-1 mağlup etti.



West Ham United ve Sheffield United deplasmanlarından 6-0'lık galibiyetlerle dönen Arsenal, sahasında Newcastle United'ı 4-1 yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EVİNDE TUR ARAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal, deplasmandaki ilk maçta Porto'ya son dakikada yediği golle mağlup oldu.



Rövanş karşılaşmaısını evinde oynayacak Arsenal, bu maçta rakibini mağlup edip bir çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.



Arsenal'ın Porto'yu konuk edeceği maç 12 Mart'ta oynanacak.