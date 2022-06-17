Arsenal'dan 40 milyon Euro'luk transfer

Arsenal, Porto'dan orta saha oyuncusu Fabio Vieira'yı kadrosuna kattı. Topçular, 22 yaşındaki oyuncu için Portekiz ekibine 35+5 milyon Euro ödeyecek.

Porto formasıyla geçtiğimiz sezon 39 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 16 asistle oynadı.

Vieira geçen yaz 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın oyuncusu seçildi.

- Fabio Vieira için ne söylendi?

Portekiz U21 Teknik Direktörü Rui Jorge, Vieira'nın potansiyelinin yanında geliştirmesi gereken alanları olduğunu ifade edeiyor.

"Teknik olarak çok gelişmiş bir oyuncu, tanımlamada iyi ama tam teşekküllü bir oyuncu olabilmek için oyununun bazı yönlerini geliştirmesi gerekiyor. Bunu biliyor ve bu yönler üzerinde çalışacak. Formda kalırsa Fabio'nun harika bir geleceği var. Harika bir oyuncu olabileceğine inanıyorum."



Arsenal, daha önce New England'dan Matt Turner ve Sao Paulo'dan Marquinhos transferlerini tamamlamıştı.

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17/06/2022 14:25