Arsenal'dan 40 milyon Euro'luk transfer

Porto'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Portekizli futbolcunun transferi için 40 milyon avro karşılığında iki kulübün anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Porto formasıyla üç sezonda 75 maça çıkan ve 10 gol atan Vieira, iki kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Vieira, geçen yıl ülkesinin final oynadığı Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda da turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmişti.

- Fabio Vieira için ne söylendi?

Portekiz U21 Teknik Direktörü Rui Jorge, Vieira'nın potansiyelinin yanında geliştirmesi gereken alanları olduğunu ifade edeiyor.

"Teknik olarak çok gelişmiş bir oyuncu, tanımlamada iyi ama tam teşekküllü bir oyuncu olabilmek için oyununun bazı yönlerini geliştirmesi gerekiyor. Bunu biliyor ve bu yönler üzerinde çalışacak. Formda kalırsa Fabio'nun harika bir geleceği var. Harika bir oyuncu olabileceğine inanıyorum."



Arsenal, daha önce New England'dan Matt Turner ve Sao Paulo'dan Marquinhos transferlerini tamamlamıştı.

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18/06/2022 19:34