Arsenal'dan iki haftada 11 gol

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18/02/2024

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Arsenal'dan iki haftada 11 gol

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta West Ham United'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen Arsenal, bu hafta da deplasmanda Burnley'i 5-0 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Burnley'e konuk oldu.

Geçen hafta West Ham United'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçen "Topçular", Burnley'i ise 5-0 yendi.

Arsenal'in gollerini 4. dakikada Martin Odegaard, 41 ve 47. dakikalarda Bukayo Saka, 66. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 55'e çıkaran Arsenal, lider Liverpool'un iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

 

18/02/2024 09:49
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TAGS: Arsenal’dan iki haftada 11 gol
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