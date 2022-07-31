Arsenal'dan Sevilla karşısında net mesaj: 6-0

Arsenal yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeni transferleriyle göz dolduran Londra ekibi, La Liga'nın güçlü takımlarından Sevilla'ya gol yağdırdı.

Emirates Cup finalinde oynanan mücadelede ilk 20 dakikada 4-0'ı bulurken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda 77. dakikada beşinci golü bulan İngilizler 88. dakikada kapanışı yaptı ve 6-0 kazandı.

Arsenal'da yeni transfer Gabriel Jesus hat-trick yaparken Bukayo Saka günü iki golle tamamladı. Son gol ise Nketiah'tan geldi.

Emirates Cup'ta zafere ulaşan Arsenal bu sezon diğer hazırlık maçlarının da tamamını kazanmıştı. Arsenal bu maçlarda Chelsea'yi 4-0, Orlando City'yi 3-1, Everton'ı 2-0, Nürnberg'i ise 5-3 yendi.

Bu habere tepkiniz:



31/07/2022 07:35