Arsenal'den Gabriel Jesus için 45 milyon Sterlin

Arsenal, son altı ayda forvetteki Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette ile yollarını ayırırken, ileri uç için Gabriel Jesus'u renklerine bağladı. Topçular, Brezilyalı forvet ile uzun dönemli bir sözleşme imzalandığını açıkladı.



İngiliz basını Jesus'un Arsenal'in en çok kazanan ismi olacağını yazarken; 25 yaşındaki Brezilyalı, Fabio Vieira (Orta saha), Matt Turner (Kaleci) ve Marquinhos'un (Brezilyalı forvet) ardından Topçular'ın yeni sezon öncesi dördüncü transferi oldu.

Manchester City'deki altı sezonunda Maviler ile 236 maça çıkan ve 95 gol atan Jesus, yeni kulübünde 9 numaralı formayı giyecek.



Pep Guardiola ile Manchester City'de çalışan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta yeni transferle ilgili olarak, "Çok heyecanlıyım. Bu düzeydeki bir oyuncuyu kulübün transfer etmesi harika bir olay. Gabriel'i kişisel olarak da biliyorum ve herkes Premier Lig'deki performansından dolayı onu yakından tanıyor. Bu pozisyona bir oyuncu arayışımız uzun süredir sürüyordu ve istediğimiz bir oyuncuyu aldık. Gerçekten çok mutluyum" dedi.



Gabriel Jesus ise Manchester City'ye veda ederken, "Burada her şeyi tecrübe ettim. Ağladım, güldüm, fethettim, mutluydum, öğrendim... Burayı fethetmek istedim ve başardım. İstediğim her şeyi tecrübe ettim. 5 yıldan daha uzun bir süre hayatımda olduğun için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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04/07/2022 13:36