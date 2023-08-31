Arsenal'ın santrforu Monaco'ya gitti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Arsenal'ın ABD'li santrforu Folarin Balogun'u transfer etti.

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31/08/2023

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Arsenal'ın santrforu Monaco'ya gitti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki ABD'li milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Fransız basını, Balogun'un bonservis bedelinin 30 milyon avro olduğunu ve miktarın ek ödemelerle 40 milyon avroya çıkabileceğini iddia etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan Balogun, son 1,5 yılda kiralık olarak Middlesbrough ve Reims kulüplerinde oynadı.

31/08/2023 10:45
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TAGS: Arsenal
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