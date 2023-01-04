Arsenal'in serisi bitti!.. ManU tam gaz!...

Arsenal ile Newcastle United arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi. Önceki maçlardaki üstünlüğünü Newcastle United karşısında kuramayan Arsenal'in, bu sonucun ardından beş maçlık galibiyet serisi sona erdi. Topçular ayrıca en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 10'a çıkarma şansını kullanamadı.

Arsenal puanını 44 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Newcastle United ise puanını 35'e çıkardı.

Günün kazanlarından biri de Manchester United oldu. Kırmızı Şeytanlar, Bournemouth engelini 3-0'la geçerken; goller, Casemiro (21'), luke Shaw (59') ve Marcus Rashford'dan (86) geldi.

Üst üste dördüncü maçını kazanan Manchester United, ilk dört yolunda avantajlı bir skor elde etti.

İngiltere Premier ligi'nde günün sonuçları.

Arsenal 0 - Newcastle 0

Everton 1 - Brighton 4

Leicester 0 - Fulham 1

Manchester United 3 - Bournemouth 0

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04/01/2023 10:03