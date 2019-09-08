Artam, Türkiye 3’üncüsü oldu…

Ülkemizin başarılı fitnessçilerinden Hasan Artam, Antalya düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı seçmelerinde Türkiye 3’üncüsü oldu. Türkiye Cumhuriyeti Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya Anfaş Expo Center’de 03-08 Eylül tarihinde düzenlenen yarışmada KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nu temsil eden Artam, 40-44 yaş master erkekler fizik kategorisinde Türkiye 3’ncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kıyasıya mücadele…

Başarılı fitnessçi Hasan Artam, açık siklet olarak yapılan 40-44 master erkekler fizik kategorisinde 16 kişi arasından zorlu kıyaslamaların ardından ilk 6 ya kaldı. Finale çıkmaya hak kazanan Artam finalde de kıyaslamaların ardından Türkiye 3’ncüsü olmaya hak kazandı. 42 yaşında olan Hasan Artam, geçtiğimiz yıl KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun düzenlediği yarışmada da master erkekler fizik kategorisinde birinci olmuştu.