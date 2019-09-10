Artam Türkiye Üçüncüsü

Dünya Şampiyonası Türkiye Milli Takımı seçmelerine katılan KKTC’li sporcu Hasan Artam, 40-44 yaş master erkekler fizik kategorisinde Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 03-08 Eylül 2019 tarihinde Antalya Anfaş Expo Center’de düzenlenen Dünya Şampiyonası Türkiye Milli Takımı seçmelerine katılan KKTC’li sporcu Hasan Artam 40-44 yaş master erkekler fizik kategorisinde Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu çatısı altında seçmelere katılan Hasan Artam, 16 kişi arasından zorlu kıyaslamaların ardından ilk 6’ya kalıp finale çıktı. Artam finalde de kıyaslamaların ardından Türkiye 3’üncüsü oldu.

42 yaşında olan Hasan Artam’ın ilk yurtdışı yarışmasından dereceyle dönmesi KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu yetkililerinin de takdirini topladı. Hasan Artam, Ekim ayında KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nunu düzenlediği yarışmada da master erkekler fizik kategorisinde birinci olmayı başarmıştı.