Artan sezaryen oranları obeziteyle ilişkilendiriliyor

Geçen yıl İngiltere’de neredeyse her beş bebekten biri planlı ya da acil sezaryenle dünyaya geldi. Uzmanlar bu eğilimin obeziteden ya da hamile kalmak için ileriki yaşlarını bekleyen kadınlardan kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yayınlanan veriler ayrıca doğum sayısının 20 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde olduğunu da gösterdi.

2022-23'teki 547.244 doğumun toplam yüzde 17,4'ü, genellikle hamileliğin 39. haftasında gerçekleştirilen planlı bir prosedür olan sezaryen ile gerçekleşti. Bu veri, önceki 12 ayda kaydedilen 578.562 doğumun yüzde 15,9'una göre daha yüksek.Vajinal doğumun çok riskli görülebileceği acil sezaryenlerin oranı da yüzde 20,1'den yüzde 21,9'a yükseldi.

UZUN VADELİ ARTIŞ VAR

İstatistikler, ülkedeki acil sezaryen doğumlarında uzun vadeli bir artış eğilimi olduğunu gösteriyor.

On yıl önce 2012-13'te toplam 671.255 bebek doğdu; bunların yüzde 14,8'i, yani yedi bebekten biri acil sezaryenle dünyaya geldi. 2022-23'te hem seçmeli hem de acil durum prosedürlerinin oranları, verilerin kaydedilmeye başladığı 1980'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kraliyet Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji Başkan Yardımcısı Dr Laura Hipple şunları söyledi: "Son yıllarda sezaryenle doğum sayısında kademeli bir artış oldu."

"En önemli faktör karmaşık doğumların sayısının artmasıdır. Obezite oranlarının arttığını ve insanların hayatlarının ileri bir aşamasında çocuk sahibi olmayı tercih ettiğini görüyoruz; bunların her ikisi de komplikasyon olasılığını artırabiliyor."

"Kadının ve/veya bebeğin sağlığıyla ilgili ciddi endişeler olduğunda veya doğum beklendiği gibi ilerlemediğinde acil veya planlanmamış sezaryen doğum gerçekleşebilir. Bu koşullar altında sezaryen doğum hayat kurtarıcı bir işlem olabilir." dedi.