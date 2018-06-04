Artan uçak bilet fiyatları Turizm Bakanlığı’nın gündeminde!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu uçak biletlerindeki fiyat artışı ile ilgili açıklama yaptı. BRT’ye konuşan Bakan Ataoğlu, bilet fiyatları ile ilgili sorumluluğun kendilerinde olmadığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, artışlı fiyatların turizme etkilerinin bilincinde olduklarını,alternatif yollar bulmak için çalıştıklarını kaydetti. Ataoğlu, “Bu Bayındırlık veUlaştırma bakanlığına aittir diye kestirip köşemizde seyretmek çok doğru olmaz. Biz kendimizi sorumlu tutarak hemen kısa süre önce 30 mayıs itibarıyla Girne-Alanya gemi seferleri başlattık , bunun dışında 30 Haziran itibariyla Türk Hava Yolları ile yapmış olduğumuz görüşme sonrası, THY 7’nci seferi koymayı taahhüt etti. Biz 8’inci seferi koyması için çalışıyoruz. Onun dışında farklı hava yollarının devreye girmesi ile ilgili şahsımın yapmış olduğu ikili görüşmeler var. Umarım o görüşmeler kısa süre içerisinde tamamlandıktan sonra bunları da kazandırma şansını yakalamış olacağız.” dedi. Bakan Ataoğlu temaslarını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na aktardıklarını da kaydetti.