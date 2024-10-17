Artemis III Ay görevi için tasarlanan yeni uzay kıyafetleri tanıtıldı

Axiom Space'in internet sitesinde, NASA'nın Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı"nın üçüncü ayağında astronotların giymesi için lüks giyim markası Prada ortaklığında tasarlanan kıyafetler yer aldı.

Açıklamada, kıyafetlerin ısıyı yansıtan ve astronotları aşırı yüksek sıcaklıklardan ve Ay tozundan koruyan beyaz bir malzemeden yapılacağı ifade edildi.

Kıyafetlerin gölgede kalan bölgelerdeki en soğuk ortamda en az iki saat dayanıklı kalacağı kaydedilen açıklamada, astronotların yaklaşık sekiz saat boyunca uzay yürüyüşü yapabilecekleri belirtildi.

​​​​​​​Axiom Space Başkanı Matt Ondler söz konusu tasarıma ilişkin, "Seçkin ekiplerimiz, yenilikçi çözümlere giden yeni yollar oluşturarak uzay kıyafeti geliştirme olgusunu yeniden tanımladılar." ifadesini kullandı.

NASA Mart 2023'te söz konusu kıyafetlerin farklı renkteki ilk prototipini paylaşmıştı.

Ay'a dönüş: "Artemis Programı"

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse programın son aşaması "Artemis III" misyonu 2026'da hayata geçebilecek.