Lokmacı'da uyuşturucu ile yakalanan Kıbrıslı Rum'a 18 ay hapis

Lokmacı'da uyuşturucu ile yakalanan Kıbrıslı Rum Artemis Papasavvas 18 ay hapis cezasına mahkum edildi.

KARAR BUGÜN AÇIKLANDI

16 Aralık 2021 tarihinde Lokmacı Kara Sınır Kapısı'nda üzerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Kıbrıslı rum Artemis Papasavvas hakkındaki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen duruşmada kararı açıklayan Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi.

18 AY HAPİS YATACAK

Kâtip, sanığın ithal ettiği uyuşturucunun miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Şerife Kâtip, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi, 16.12.2021 tarihinde saat 21.35’te Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yapan Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan kontrolde 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Sanık, konu maddeyi bir Rumdan alıp, onun yönlendireceği bir yere bırakıp, karşılığında 50 Euro alacağını itiraf etmişti.

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24/03/2022 11:42