Arter: 20 yılda yapılmayanı 4 yıla sığdırdık

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı İsmail Arter, Gazimağusa’da 20 yılda yapılmayanı 4 yıla sığdırdıklarını ifade etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Arter, UBP’nin Gazimağusa aday tanıtım şölenine katılarak bir konuşma yaptı.

Arter, 4 yıl önce bağımsız aday olarak Gazimağusa halkının karşısına çıktıklarını dile getirerek, “Gazimağusalılar’a 4 yıl önce neyin sözünü verdiysek, hepsini tek tek yaptık. 4 yılı projelerle, hizmetlerle dolu dolu geçirdiğimizin övüncü ve vicdan rahatlığı içindeyiz. 20 yılda yapılmayanları, 4 yıla sığdırdık” dedi.

Arter, 4 yıllık hizmet süreleri içerisinde, Gazimağusa’nın projelerle anılmaya başlandığını vurgulayarak, görev süresinde ortaya koydukları hizmetler ve büyük projelerle, Gazimağusa’yı projelerin başkenti yaptıklarını belirtti.

Arter, “4 yıla sığmayanları da, bir 4 yıl daha talep ederek, Gazimağusa’yı daha da yukarılara çekerek, çağdaş bir kent haline getireceğiz” dedi.

4 yıllık görev süresi içerisinde, kültüre ve sanata olan yatırımlarla da, Gazimağusa’yı kültür ve sanat başkenti haline getirdiklerini ifade eden Arter, bundan sonraki 4 yıllık hizmet süresinde de Belediye Meclis üyeleri ile birlikte birçok büyük projelere imza atmaya hazır olduklarını dile getirdi.