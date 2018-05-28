Arter, Adaylık Başvurusunu Yaptı

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, UBP, DP ve YDP yetkilileri, Belediye Meclis Üyesi adayları ve destekçi grubu eşliğinde adaylık başvurusu yapan Arter, dört yıl gibi kısa bir sürede yapılamaz denilenleri yaparak Gazimağusa’ya çok şey kazandırdıklarını söyledi.

Görev süresi boyunca hizmet kalitesini arttırdıklarını ve Gazimağusa’da büyük projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Arter, “Projelerimizi devam ettirmek ve yine büyük projelerle Gazimağusa’ya hizmet vermek istiyoruz. Bu yolda bizlere güvenen ve destek veren partilerimize ve Gazimağusa halkına teşekkür ediyorum” dedi