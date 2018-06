Arter: El birliği ile şehrimize sahip çıkacağız

İsmail Arter Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, mitinge Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri ve parti yetkilileri ile partilerin Belediye Meclis üyesi adayları katıldı.

“Mağusa yeniden kazanacak”, “Gazimağusa seninle gurur duyuyor”, “İsmail Arter Başkanımız” şeklindeki sloganlar eşliğinde miting alanına giren İsmail Arter’i, Namık Kemal Meydanı’ndaki kalabalık alkışlarla karşıladı.

Mitingde, YDP, DP ve UBP Belediye Meclis üyelerinin tanıtımı da gerçekleştirildi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter, mitingde yaptığı konuşmada, değişik siyasi görüşlerde olan Gazimağusa sevdalılarının, Mağusa için bir araya gelmelerinden duyduğu heyecanı dile getirerek, “işte bu gerçek benim için çok kıymetlidir” dedi.

“Bu şehir hepimizin, el ve gönül birliğiyle şehrimize sahip çıkacağız. Bizim görev anlayışımız üç esasa dayanmaktadır; Bunlar; gönül, güven ve sadakattir” diyen Arter,şöyle devam etti:

“Gönlümüzdeki her daim Gazimağusa sevdasıdır. Güvenimiz sizlerin her koşuldaki desteğinedir. Sadakatimiz ise, Anavatan Türkiye’ye, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve gönderde dalgalanan ay yıldızlı bayrağadır. Varsa bir başarımız bu üç unsurun harmanlanmasının neticesidir. Pazar günü yapılacak olan seçim de bizim için bir güven oylaması niteliğindedir.”

Seçimden yüzlerinin akıyla ve zaferle çıkacağına inanç belirten Arter, kendisini destekleyen üç güzide partinin tüm meclis üyesi adaylarına eşit mesafede olduğunu vurguladı.

Arter konuşmasını şöyle tamamladı:

“Rehavete kapılmadan ve dedikodulara kulak asmadan, bu andan itibaren daha büyük bir hevesle çalışarak, kendimiz ve aile bireylerimizle sandığa gideceğiz. Unutmayalım ki birlikten kuvvet doğar. Unutmayalım ki, biz birlikte güçlüyüz, Her şey daha güzel bir Gazimağusa için.”

Mitingde Arter’in yanında partilerin yetkilileri de konuştu.