HABER KIBRIS

Arter Gazimağusa Liman Bölgesini Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı İsmail Arter Gazimağusa Liman bölgesini ziyaret etti.

ads
12/06/2018

Arter Gazimağusa Liman Bölgesini Ziyaret Etti
ads

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Arter’e Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.
Arter ziyarette  yeni projelerini anlattı ve “Şehrimizi 2020’li yıllara taşıyacak projelerle, hizmete devam edeceğiz” dedi

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: İsmail Arter, Gazimağusa, seçim, aday, belediye
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems