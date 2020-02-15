Arter: Ölü şehir bizi psikolojik olarak çok yıprattı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arter konuşmasında, “Çalışma ofisinden her sabah gördüğüm ölü şehir bizi psikolojik olarak çok yıprattı. Bugün burada gerçekleştirilen toplantı ile heyecanımız artmıştır” dedi.

(BRT)

15/02/2020 13:19