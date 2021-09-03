Arter, sendikanın isteklerini yazılı taahhütle kabul etti…

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nde başlattığı eylemi sonlandırdı. Belediyenin mali yapısına ve uygulamalara dikkat çekmek amacıyla başlatılan eylem Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in maaş ödeme konusundaki sıkıntıları çözeceğini taahhüt etmesi ve ek mesailerin 10 Eylül’den itibaren, 10 Mayıs 2022’ye kadar her ay ödenmesini kabul etmesi ile son buldu.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası adına Doğan Özüşen’in, Gazimağusa Belediyesi adına ise başkan İsmail Arter’in imza koyduğu mutabakat metninde “Gazimağusa Belediyesi, pandemi sürecinden itibaren aksayan ek mesai ödemelerinin ise ekteki listeye göre ödenmeye başlayacağını ve yine ekteki listeye göre ödemeleri aksatmayacağını taahhüt eder” ifadelerine yer verildi.

Belediyenin bu taahhütlerine karşın ise Mağusa Türk Genel İş Sendikası grevi kaldırdı.

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03/09/2021 19:00