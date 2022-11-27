Arter’e sürpriz destek

UBP eski milletvekili ve meclis Başkanı Mağusa’da Bağımsız olarak adaylığını açıklayan İsmail Arter’e destek verdi. Sennaroğlu, özellikle Maraş açılımı sırasında Arter’in büyük bir başarı sağladığına dikkat çekerek, desteğinin tam olduğunu duyurdu. Sennaroğlu Arter’e desteğini şu cümlelerle açıkladı;



''Sevgili Yeğenim Çıktığın Bu yolda Başarılı olacağına inancım tamdır.. Bilhassa Maraş açılımında, çok kısa zamanda, Anavatan Türkiye ile birlikte istişare ve koordineli çalışma konusunda Meclis Başkanlığı dönemimde yakından takip eden bir kişi olarak Başarın Açıkça ortadadır.. Desteğimiz seninle...''

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27/11/2022 13:46