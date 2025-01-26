Artı Eğitim Merkezi kitlesel başarıda 1 numara...

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilki (KGS-1), 25 Ocak 2025 Cumartesi günü yedi merkezde 2 bin 258 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan ve adanın en büyük dershanelerinden biri durumunda olan Artı Eğitim Merkezi’nden sınava katılan öğrencilerin ortalama %78.4’ü (210 öğrenci), henüz ikinci ayağı yapılmamış olan KGS’de, bölge barajlarının üzerinde başarı göstererek ikinci sınav için büyük bir avantaj elde etti. Ayrıca, toplam 53 öğrencimiz, 90 ve üzeri not alarak son yılların en büyük kitlesel başarısına imza attılar.

Bugün sabah saat 10.30’da, dershanenin Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki şubesinde yapılan bir basın toplantısıyla, bölgelerde ilk beş dereceye giren öğrencilerini basına tanıtan Artı Eğitim Merkezi, öğrencilerin ailelerini de yapılan toplantıya davet ederek oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Şeniz: %78.4’lük başarı oranı, bizim için oldukça önemli bir başarı…

Dershane direktörü Havva Şeniz ise verdiği demeçte şunları söyledi: “Ada genelinde yakalamış olduğumuz %78.4’lük başarı oranı, bizim için oldukça önemli bir başarı... Çünkü bu başarının Haziran ayında yapılacak olan KGS-2 için öğrencilerimize büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Dün yapılan sınavda pek çok öğrencimiz, deneme sınavlarında elde ettikleri puanlara yakın puanlar almışlardır. Bu da yaptığımız deneme sınavlarının, dün yapılan KGS-1’e oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Tabii yapılan bu sınav, sadece bu dönem için geçerli ve kolejlere girişte, sadece %50 oranında etkili olacak... Bu nedenle öğrencilerimiz, almış oldukları puanlarla ne umutsuzluğa kapılsınlar ne de puanlarıyla bu işin artık bittiği yanılgısında olsunlar.

Bugün burada, adanın çeşitli bölgelerinde ilk beş dereceye giren öğrencilerimizle karşınızdayız. Bu öğrencilerimizi, sizlerle bir araya getirerek bu anı ölümsüzleştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Dün yapılan sınav, biliyorsunuz ki, KGS maratonunun ilk ayağıydı ve az önce vurgulamış olduğum gibi KGS süreci, henüz tamamlanmış bir süreç değil… Ancak bugünkü bu basın toplantısı ile derece yapan öğrencilerimizi hem sevindirmek istedik hem de diğer öğrencilerimizi, gelecek dönemdeki çalışmalarımıza motive etmeyi hedefledik.

Bu bağlamda, sınava girme cesaretini gösteren ve bu sınavdan, puanı ne olursa olsun, alnının akıyla çıkan tüm öğrencilerimizi gönülden kutlar, bu başarıda emeği geçen tüm personelimize, eğitmenlerimize, ailelerimize ve okul öğretmenlerimize teşekkür ederiz.”

BÖLGELERDEKİ KOLEJLERE GÖRE SAYISAL BAŞARILAR:

Lefkoşa Bölgesi (Baraj Puan: 83) 91 öğrenci

Girne Bölgesi (Baraj Puan: 79) 35 öğrenci

Gazimağusa Bölgesi (Baraj Puan: 74) 34 öğrenci

Güzelyurt Bölgesi (Baraj Puan: 77) 21 öğrenci

İskele Bölgesi (Baraj Puan: 70) 13 öğrenci

Hala Sultan İl. Kol. (Baraj Puan: 44) 16 öğrenci

TOPLAM 210 öğrenci

BÖLGELERDEKİ KOLEJLERDE İLK BEŞ DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

Defne Ayşe Taşargöl 99 p. (Lefkoşa İkincisi - KKTC İkincisi)

Aden Gazi 98 p. (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Üçüncüsü)

Kemal Işın 97 p. (Lefkoşa Dördüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Ozan Arca Öztürk 97 p. (G.Mağusa Birincisi - KKTC Dördüncüsü)

Yücel İnçay 96 p. (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Ece Kalyoncu 96 p. (G.Mağusa İkincisi - KKTC Beşincisi)

Azra Yıkılmaz 96 p. (Girne İkincisi - KKTC Beşincisi)

Atlas Ermihan 95 p. (Girne Üçüncüsü)

Ahmet Bozkurt 94 p. (G.Mağusa Dördüncüsü)

Işıl Deniz Özkan 94 p. (G.Mağusa Dördüncüsü)

Önel Alp Kana 94 p. (G.Mağusa Dördüncüsü)

Derya Sinem Korkmaz 92 p. (G.Mağusa Beşincisi)

Aziz Kavaz 92 p. (G.Mağusa Beşincisi)

Doran Tokmak 92 p. (G.Mağusa Beşincisi)

Hayriye Şerif Güneş 92 p. (Güzelyurt Üçüncüsü)

Derin Alnur 91 p. (İskele Üçüncüsü)

Orhancan Ateş Kaki 85 p. (HSİK Birincisi)

Emine Karalar 75 p. (HSİK Üçüncüsü)

Fatih Hatunoğlu 74 p. (HSİK Dördüncüsü)