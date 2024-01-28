Artı Eğitim Merkezi öğrencileri ile gururlandı

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilki (KGS-1), 27 Ocak 2024 Cumartesi günü yedi merkezde 2197 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan ve adanın en büyük dershanelerinden biri durumunda olan Artı Eğitim Merkezi’nden sınava katılan öğrencilerin ortalama yüzde 79’u, henüz ikinci ayağı yapılmamış olan KGS’de, bölge barajlarının üzerinde başarı göstererek ikinci sınav için büyük bir avantaj elde etti.

Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden Ayaz Dayanıklı ve Yiğit Alp Aksoy ise 98 puan ile hem KKTC hem de Lefkoşa birincisi olarak bu başarıyı taçlandırdı.

Dershanenin Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki şubesinde dün yapılan basın toplantısıyla, bölgelerde ilk beş dereceye giren öğrencilerini basına tanıtan Artı Eğitim Merkezi, öğrencilerin ailelerini de yapılan toplantıya davet ederek oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Şeniz: Bizim için oldukça önemli bir başarı…

Dershane direktörü Havva Şeniz ise ada genelinde yakalamış oldukları yüzde 79’luk başarı oranının kendileri için önemli bir başarı olduğunun altını çizdi “Bizim için oldukça önemli bir başarı...” dedi.

Elde edilen başarının haziran ayında yapılacak olan KGS-2 için öğrenciler açısında büyük bir avantaj sağlayacağına vurgu yağan Şeniz şöyle konuştu: Dün yapılan sınavda pek çok öğrencimiz, deneme sınavlarında elde ettikleri puanlara yakın puanlar almışlardır. Bu da yaptığımız deneme sınavlarının, dün yapılan KGS-1’e oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Tabii yapılan bu sınav, sadece bu dönem için geçerli ve kolejlere girişte, sadece %50 oranında etkili olacak... Bu nedenle öğrencilerimiz, almış oldukları puanlarla ne umutsuzluğa kapılsınlar ne de puanlarıyla bu işin artık bittiği yanılgısında olsunlar.

Bugün burada, Lefkoşa Bölgesi öğrencilerimizden Ayaz Dayanıklı ile Yiğit Alp Aksoy ve Gazimağusa Bölgesi’nden Mehmet Boşnak, bölge birincisi olarak aramızda bulunuyorlar. Bu öğrencilerimize ek olarak, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Bölgesi’nden ilk beşe giren diğer öğrencilerimizi de sizlerle bir araya getirerek bu anı ölümsüzleştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Dün yapılan sınav, biliyorsunuz ki, KGS maratonunun ilk ayağıydı ve az önce vurgulamış olduğum gibi KGS süreci, henüz tamamlanmış bir süreç değil… Ancak bugünkü bu basın toplantısı ile derece yapan öğrencilerimizi hem sevindirmek istedik hem de diğer öğrencilerimizi, gelecek dönemdeki çalışmalarımıza motive etmeyi hedefledik.

Bu bağlamda, sınava girme cesaretini gösteren ve bu sınavdan, puanı ne olursa olsun, alnının akıyla çıkan tüm öğrencilerimizi gönülden kutlar, bu başarıda emeği geçen tüm personelimize, eğitmenlerimize, ailelerimize ve okul öğretmenlerimize teşekkür ederiz.”

ARTI EĞİTİM MERKEZİ’NDEN BÖLGELERDE İLK BEŞ DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

Ayaz Dayanıklı 98 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC Birincisi)

Yiğit Alp Aksoy 98 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC Birincisi)

Mehmet Boşnak 97 p (G.Mağusa Birincisi - KKTC İkincisi)

Uzay Şakir 97 p (Lefkoşa İkincisi - KKTC İkincisi)

Ali Gavani 96 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Üçüncüsü)

Uliana Gavrilova 95 p (Girne Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Piergiulio Lugga 95 p (Girne Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Mustafa Nevzat Eligön 95 p (Lefkoşa Dördüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Eslem Yiğit 94 p (G.Mağusa Üçüncüsü – KKTC Beşincisi)

Çetin Toptaş 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Erdal Arslan Toptaş 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Celal Coşansu 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Aysel Altay 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Deniz Kaykıl 93 p (Girne Beşincisi - KKTC Altıncısı)

Eylül Kaplan 93 p (Girne Beşincisi - KKTC Altıncısı)

Deniz İsmail Çiçek 92 p (G.Mağusa Beşincisi - KKTC Yedincisi)

Huram Mansourı 90 p (İskele Üçüncüsü - KKTC Dokuzuncusu)

ARTI EĞİTİM MERKEZİ’NDEN BÖLGELERDEKİ KOLEJLERE GÖRE SAYISAL BAŞARILARI:

Lefkoşa Bölgesi (Baraj Puan: 83) 91 öğrenci – 510 öğrenci

Girne Bölgesi (Baraj Puan: 81) 51 öğrenci – 498 öğrenci

Gazimağusa Bölgesi (Baraj Puan: 79) 44 öğrenci – 306 öğrenci

Güzelyurt Bölgesi (Baraj Puan: 75) 19 öğrenci – 288 öğrenci

İskele Bölgesi (Baraj Puan: 70) 17 öğrenci – 330 öğrenci

Hala Sultan İl. Kol. (Baraj Puan: 41) 14 öğrenci – 204 öğrenci

Lefke Bölgesi (Baraj Puan: 56) 4 öğrenci – 61 öğrenci