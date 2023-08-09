Artı Eğitim Merkezi Şampiyon Melekler yararına kermes düzenledi…

Gazimağusa Artı Eğitim Merkezi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes gerçekleştirdi. Kermese Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Gazimağusa Artı Eğitim Merkezi adına açıklamada bulunan Ebru Bayıkoğlu, birçok şampiyon meleğin merkezin öğrencisi olduğunu belirterek, tüm şampiyon meleklerin, öğretmen ve velilerin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatart da yaptığı açıklamada, 6 Şubat’dan bu yana tarifsiz bir üzüntü yaşandığını belirterek, bakanlar kurulunda alınan kararla Şampiyon Melekler’in şehit olarak kabul edildiğini kabirlerinin de şehitlik olarak inşa edileceğini söyledi.

Şampiyon Melekler, öğretmenleri ve velilerinin isimlerinin ilelebet yaşatılacağını vurgulayan Tatar , Şampiyon Melekler’in ülkeye mal olan büyük bir acı olduğunu kaydetti.

Depremde hayatını kaybeden onbinlerce insan olduğunu ifade eden Tatar, “belki de bin yılın felaketi yaşandı” dedi.

Deprem bölgelerinde evleri yıkılan kisilerinde en kısa zamanda yeni evlerine kavuşmalarını dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni evler yapıldığını hatırlattı.

Şampiyon Melekler’in isimleri yaşatılası adına yapılan her katkının çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, ailelere sabır dileyerek, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gereken katkının yapılacağını sözlerine ekledi.

(BRT)