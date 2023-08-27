Ülkemizde yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, lezzeti ve sağlıklı olmasının yanı sıra turistlere ikram edilen ana meyvelerdendir. Ancak bu güzel meyvenin tüketiminden geriye kalan kabukları, doğru şekilde bertaraf edilmediğinde çevre kirliliğine neden olabiliyor. Bu sorunu çözmek ve karpuz kabuklarını değerlendirmek amacıyla GİKAKOOP üyesi Hayriye Umar öncülüğünde önemli bir adım atıldı.

Kabukların etrafa atılması veya doğru şekilde işlenmemesi çevre sorunlarına yol açabiliyor. Bu bağlamda, GİKAKOOP üyesi Hayriye Umar, Acapulco Otel’in karpuz kabuklarını birer birer toplayarak onları atık olmaktan çıkarıyor.

Kabukları geleneksel türk mutfağının bir parçası olan karpuz macununa dönüştüren Umar, hem çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hem de kabukların içerdikleri vitamin ve besin değerini en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Hayriye Umar'ın "Artık karpuz kabuğu denize düşmeyecek" hedefinin sadece bir simgesi olmanın ötesine geçiyor

Karpuz kabuklarının bu şekilde değerlendirilmesi, sadece çevre açısından değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizm ve kültürel mirasın korunması açısından da büyük önem taşıyor

Bu durumun ülkedeki tüm otellere ve ilgili bölgedeki GİKAKOOP üyelerine örnek olup yayılması hedefleniyor