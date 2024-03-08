Artisan Dipkarpaz Mutfağı açıldı

Dipkarpaz’da kadınların geleneksel yiyecek üretimi yapabileceği ve pazarlayabileceği endüstriel mutfak aletleriyle donanmış mutfağın -Artisan Dipkarpaz Mutfağı- açılışı yapıldı.

Artisan Mutfak çalışmaları, kadının toplumda daha görünür olması, ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirildi.

Artisan Dipkarpaz Mutfağı ve Lefkoşa’da açılışı bugün yapılacak, eş ürünler üretecek Artisan İstasyon Mutfağı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA-Koop) iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) destekleriyle hayata geçirildi.

Bu çalışmayla, kırsal kesimlerdeki kadınlarının evlerinde ürettikleri ve pazarladıkları turşu, macun, konsantre içecekler gibi geleneksel ürünleri artık endüstriel aletlerle donanmış Artisan Dipkarpaz Mutfağı'nda üretmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Artisan Dipkarpaz Mutfağı'nda ayrıca bölgeye tatile gelenlere yönelik meze ve yiyecekler de üretilecek.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, açılışta yaptığı konuşmada, kadın emeğinin en büyük emek olduğunu kaydetti.

Töre, kadınların toplumun her kesminde eşit şekilde yer alabilmesi için birlikte mücadele verileceğini söyledi.

Töre, İstiklal mücadelesinde, ülke topraklarının vatan yapılmasında da kadınların hep önde olduğunu kaydetti.

Zorlu Töre, “Sizlerin (kadınların) önünü açmak devletimizin belediyemizin görevidir” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, “Karpaz hep kalbimizi bıraktığımız bir yer” dedi.

Artisan Mutfak çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Özdenefe, GİKAD, TİKA, TC Büyükelçiliği ve Dipkarpazlı kadınları tebrik etti.

Özdenefe, “Hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Oy verme hakkından eğitim hakkına, ekonomik ve sosyal hayatın her alanında var olma hakkını kolay elde etmekdik” diye konuştu.

Özdenefe, her alandaki kadınların, dayanışma içinde, erkeklerle yan yana yürüyerek toplumu daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceğini, GİKAD çalışmalarına destek vermeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da kadınların toplumun gizli gücü olmaktan çıktığını, artık toplumun önde koşanı, toplumun lokomotifine dönüşmekte olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, “En öndesiniz, emsalsiniz, herkese örneksiniz” dedi.

Ortaya çıkarılan işin büyük emek ürünü olduğunu kaydeden Feyzioğlu, projenin sahiplenilmesinin ülkenin geleceğiiçin kendisini daha da umutlandırdığını ifade etti ve katkı koyan kadınlara teşekkür etti.

Feyzioğlu, TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ve GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’ya seslenerek çalışma arkadaşı olmalarından dolayı çok şanslı olduğunu, sadece bina yapılmadığını sürdürülebilirbir yapı oluşturulmaya çalışdığını kaydetti.

Feyzioğlu, Artisan Dipkarpaz Mutfağı'nın yanındaki boş bir dukkanın, Gİ-KA-Koop’a devredilmesi için Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına çağrıda bulundu.

-Harnup işleme ve satış merkezi

Metin Feyzioğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi sınırları içinde başlatılmış ancak tamamlanmayan bir pazar yerinin bulunduğunu ifade etti ve “Pazar yerini hep birlikte -TİKA Başkanı Serkan Bey'in çok sıcak baktığını biliyorum- harnubun değerlendirileceği, bu bölgedeki kalkınmanın yeni bir adresi olacak bir üretim ve satış tesisine çevirelim” dedi.

Tüm bu çalışmaları Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde yapabildiklerini ifade den Feyzioğlu, “Atatürk’ün dediği gibi tarihte Türk kadını kadar bağımsızlığı için, istikbali için, onuru için, milleti için büyük fedakarlıklar yapmış başka kadın milleti yoktur” dedi.

Türk kadının haklarını mücadele vermeden aldığı ifadelerini kabul etmediğini kaydeden Feyzioğlu, "Türk kadını tüm haklarını mücadeleyle elde etmiştir. Kıbrıs Türk kadını da aynı mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olması vesilesiyle, TİKA olarak en anlamlı çalışmanın açılışını yaptıklarını ifade etti.

Küçükçavuş, Artisan Mutfak projesinin kadının toplumda güçlendirilmesine destek olmayı amaçlayan ikinci projeleri olduğunu kaydetti.

Etkinlikte emeğini değere dönüştüren kadınlarla bulunmaktan duyduğu mutluluğu da dile getiren Küçükçavuş, “Diparpaz’da kadının ekonomik olarak güçlenmesi, toplumda daha çok varolmasını, ayakları üzerinde dururmasına yardımcı olacak bir proje ile bulunuyoruz” dedi.

Küçükçavuş, GİKAD yetikilerine ve Dipkarpazlı kadınlara, TC Büyükelçisi'ne kendileriyle birlikte yürüdüğü için teşekkür etti.

Erenköy Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, kadınların yanında durmak adına bina ile ilgili olarak çalışmalara destek olduklarını belirtti.

Bakırcı, kadınların toplumun gizli silahı olduğunu, kadınların ekonomiye destek verdiği toplumların geliştiğini belirtti.

Binanın yetersiz olduğunu, geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Bakırcı, kadınların ekonomiye katkısının artarak devam etmesi temennisinde bulundu ve her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD’ı pandemiyi fırsat bilerek kurduklarını, ancak girişimlerinin buralara kadar gelmesinin ilk başta sadece bir umut olduğunu, ancak geleceğini tahmin edemediklerini ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınma için kırsal kesimin kalkınmasının kaçınılmaz olduğunu savunduklarını ifade eden Kavuklu, bu düşünceyle Dipkarpaz’ın ilk uğradıkları köy olduğunu belirtti.

Kavuklu, Dipkarpaz’da esas cevherin Dipkarpaz kadınlarının olduğunu, cefakar, çalışkan, girişimci, ekmeğini taştan çıkaran kadınlar bulunduğunu belirtti ve onları tebrik etti.

TİKA’ya başvurmadan önce üretimi standartlarştırmak, üretimi yurt dışına ihraç edecek duruma getirmek ve markalaşma noktasında çalışmalar ve eğitimler yürüttüklerini anlatan Kavuklu, “Mutfağın ismini artisan koyduk çünkü ürünler el yapımı, bir kopyası yoktur” dedi.

Kavuklu, “Artık Dipkarpaz’da kadınlar için meşale yandı” dedi ve Mutfağın gelecek nesillerin burada tutunmasına vesile olması temnnisinde bulundu.

Dipkarpazın pek çok yerleşim yerine uzak bir köy olduğundan üretimin buraya gelmesinin şart olduğunu ifade ederek projeye katkıda bulunan tüm kesimlere teşekkür eden Kavuklu, “Burası pek çok ailelerin kalkınmasına vesile olacağına gönülden inanıyorum” dedi.

GİKAD üyesi Bahar Sönmez ise Gi-KA-Koop’la üretip kendi ayakları üzerinde duran, girişimciler olduklarını söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu olduğunu ancak mezuniyet sonrası işsiz kaldığını, GİKAD sayesinde Gi-KA-Koop’la tanıştını anlatan Sönmez, Gİ-KA-Koop’la kadınların kendi markalarını yaratarak Artisan Mutfağı'nın doğduğunu belirtti.

Açılışta GİKAD Başkanı Kavuklu, TİKA Lefkoşa Ofis Sorumlusu Küçükçavuş’a tescili için başvuru yapılan Lapta işi hediye etti.