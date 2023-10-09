Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası sona erdi

Antwerp kentindeki Spor Sarayı Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 9. ve son gününde kadınlarda denge ile yer aleti, erkeklerde ise atlama masası, paralel bar ve barfikste final heyecanı yaşandı.

Erkekler atlama masasında İngiliz Jake Jarman 15.050 puanla altın, ABD'li Khoi Young 14.849 puanla gümüş, Ukraynalı Nazar Chepurnyi 14.766 puanla bronz madalya elde etti.

Paralel barda Alman Lukas Dauser 15.400 puanla birinci, Çinli Cong Shi 15.066 puanla ikinci, Japon Kaito Sugimoto 15.000 puanla üçüncü oldu.

Barfikste ise Japon Daiki Hashimoto 15.233 puanla altın, Hırvat Tin Srbic 14.700 puanla gümüş, Çinli Weide Su 14.500 puanla bronz madalya kazandı.

ABD'li Simone Biles ve Brezilyalı Rebeca Andrade 5'er madalya kazandı

Kadınlar denge aletinde ABD'li Simone Biles 14.800 puanla altın madalya kazanırken, Çinli Yaqin Zhou 14.700 puanla gümüş, Brezilyalı Rebeca Andrade 14.300 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Yer aletinde ise ABD'li Simone Biles, 14.633 puanla yine altın madalyanın sahibi olurken, Brezilyalı Rebeca Andrade 14.500 puanla gümüş, bir başka Brezilyalı Flavia Saraiva 13.966 puanla bronz madalya elde etti.

ABD'li Simone Biles, organizasyonda biri takımda olmak üzere dört altın, bir gümüş madalya kazanırken, Brezilyalı Rebeca Andrade bir altın, biri takımda olmak üzere üç gümüş ve bir de bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise Japon Daiki Hashimoto, biri takımda olmak üzere üç altın madalyayla öne çıktı.

52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporcular ve ülkeleri şöyle:

Erkekler

Genel tasnif:

Altın: Daiki Hashimoto (Japonya)

Gümüş: Illia Kovtun (Ukrayna)

Bronz: Frederic Richard (ABD)

Yer aleti:

Altın: Artem Dolgopyat (İsrail)

Gümüş: Kazuki Minami (Japonya)

Bronz: Milad Karimi (Kazakistan)

Kulplu beygir:

Altın: Rhys McClenaghan (İrlanda)

Gümüş: Khoi Young (ABD)

Bronz: Ahmad Abu Al Soud (Ürdün)

Halka aleti:

Altın: Yang Liu (Çin)

Gümüş: Eleftherios Petrounias (Yunanistan)

Bronz: Hao You (Çin)

Atlama masası:

Altın: Jake Jarman (İngiltere)

Gümüş: Khoi Young (ABD)

Bronz: Nazar Chepurnyi (Ukrayna)

Paralel bar:

Altın: Lukas Dauser (Almanya)

Gümüş: Cong Shi (Çin)

Bronz: Kaito Sugimoto (Bronz)

Barfiks:

Altın: Daiki Hashimoto (Japonya)

Gümüş: Tin Srbic (Hırvatistan)

Bronz: Weide Su (Çin)

Takım:

Altın: Japonya

Gümüş: Çin

Bronz: ABD

Kadınlar

Genel tasnif:

Altın: Simone Biles (ABD)

Gümüş: Rebeca Andrade (Brezilya)

Bronz: Shilese Jones (ABD)

Atlama masası:

Altın: Rebeca Andrade (Brezilya)

Gümüş: Simone Biles (ABD)

Bronz: Seojeong Yeo (Güney Kore)

Asimetrik bar:

Altın: Qiyuan Qiu (Çin)

Gümüş: Kaylia Nemour (Cezayir)

Bronz: Shilese Jones (ABD)

Denge aleti:

Altın: Simone Biles (ABD)

Gümüş:Yaqin Zhou (Çin)

Bronz: Rebeca Andrade (Brezilya)

Yer aleti:

Altın: Simone Biles (ABD)

Gümüş: Rebeca Andrade (Brezilya)

Bronz: Flavia Saraiva (Brezilya)

Takım:

Altın: ABD

Gümüş: Brezilya

Bronz: Fransa