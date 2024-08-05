Artistik cimnastik kadınlar denge aletinde İtalyan Alice D'amato altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar denge aleti kategorisinde İtalyan Alice D'amato, altın madalya elde etti.

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05/08/2024

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Artistik cimnastik kadınlar denge aletinde İtalyan Alice D'amato altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar denge aleti kategorisinde İtalyan Alice D'amato, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar denge aleti finalleri yapıldı.

İtalyan Alice D'amato 14.366 puanla altın madalyaya uzanırken, Çinli Yaqin Zhou 14.100 puanla gümüş, bir diğer İtalyan Manila Esposito 14.000 puanla bronz madalya kazandı.

Kadınlarda artistik cimnastiğin önemli isimlerinden ABD'li Simone Biles 5'inci, Brezilyalı Rebeca Andrade ise 4'üncü oldu.

05/08/2024 19:31
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TAGS: Artistik cimnastik
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