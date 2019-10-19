Artistik Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışıyorlar



Türkiye Artistik Cimnastik Ligi müsabakaları için Federasyon Kız Karmamız, antrenörlerimiz Mustafa Erbulut ile Ayten Topal eşliğinde Türkiye’ye giderken, kafileyi yolcu eden federasyon asbaşkanı Erçin Çoban, piyango biletlerini alarak yurt dışı temaslara katkı koyanlara teşekkür etti

İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Liginin 2. hafta müsabakaları için Federasyon Kız Karmamız dün Türkiye’ye gitti.

Milli antrenörlerimiz Mustafa Erbulut ile Ayten Topal eşliğinde dün sabah İstanbul’a giden Federasyon Kız Karmamız 20 Ekim’e kadar müsabakalarını yapıp yurda geri dönecekler. Kafilemizi federasyon asbaşkanı Erçin Çoban yolcu ederken, takımımıza ve hocalarımıza başarı dileklerinde bulundu.

Erçin Çoban, yurt dışı temasları ve federasyonun durumu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Federasyon başkanımız Hasan Sapsızoğlu müsabakalar öncesinde Türkiye’ye gidip bazı ciddi temaslarda bulunmaya başladı. Başkan müsabakalarda da takımımıza eşlik edip kafile ile birlikte geri dönecek.

Daha önce belirttiğimiz geçmiş dönemden gelen borçlar yüzünden maddi imkansızlıklar ve devlet katkımıza el konulması nedeni ile faaliyetlerimizi devam ettirmek adına, çocuklarımızın geleceğine el sürenlere inatla yola devam ediyoruz.

Bunu gerçekleştirmemizde, bize güvenen ve bu vesile ile çıkarmış olduğumuz piyango biletlerini alarak çocuklarımızın geleceğine köprü olan herkese de ayrı ayrı teşekkür ederiz. Takımımıza müsabakalarda başarılar dileriz.”

19/10/2019 20:38