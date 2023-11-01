ARUCAD 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Dersini Doç.Dr. Derviş Zaim Verdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2023-2024 Akademik Yılı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşmasının ardından, ünlü yönetmen Doç. Dr. Derviş Zaim’in “Hikayeleri Keşfetmenin Gücü” konulu açılış dersiyle başladı. Kıbrıs'ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan olan yönetmen Zaim, öğrencilere hikayelerin gücünü keşfetme yolunda rehberlik edecek ilk dersi verdi.

1 Kasım Çarşamba günü Üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleşen 2023-2024 Akademik Yılı açılış dersinde Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Açılış konuşmasını yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, "Öncelikle hepimize başarılı ve sağlıklı bir akademik yıl dilerim. Bu topraklarda yetişen değerli sanatçılardan biri olan Doç. Dr. Derviş Zaim’i ARUCAD’da ağırlamak hepimiz için büyük bir ayrıcalık ve mutluluk kaynağıdır” diyerek sözlerine başladı.

Vehbi, her geçen yıl büyüyen ve gelişen Üniversite hakkında şu bilgileri verdi; “ARUCAD 2017 yılında bölgedeki tek sanat, tasarım ve iletişim odaklı Üniversite olarak kuruldu. Öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirecekleri yer olmayı hedeflerken elbette ki bu sözlerin altını doldurmak bizim görevimizdi. Bunu yaparken ülkemizin doğa, tarih ve kültürüne sahip çıkmak aynı zamanda küreselle yereli buluşturmak da önemli hedeflerimizden biriydi. 1,100 öğrenciye ulaştığımız altıncı yılımıza girerken, 55 ülkeden öğrenci ve akademisyenle birlikte çalışıyor olmanın yanı sıra, eğitim kalitesi ile birlikte teknik ve uygulama derslerini özel bir dengede tutmaya özen gösterdik.

Galerilerimiz, Yaşam Boyu Eğitim Merkezimiz, sergilerimiz ve etkinliklerimiz ile bölgemizdeki sanatçıları öğrenci ve halkımızla buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. 2017 yılında 3 Fakülte ve 5 Bölümle başladığımız yolculukta 2023-2024 Akademik Yılında 4 Fakülte, 16 Lisans, 1 Ön Lisans, 3 Yüksek Lisans ve 3 Doktora programı olmak üzere 23 bölümle devam ediyoruz. 2017 yılında 33 Akademisyenimiz varken bu yıl 53 farklı ülkeden 86 akademisyenimiz var. 35 öğrenci ile başladığımız eğitim hayatımıza 1,100 öğrenci ile devam ediyoruz.

Her 12 öğrenciye 1 akademisyen düşen kapasitemizle dünya çapında örnek gösterilen bir Üniversite olma hedefi ile ilerliyoruz. Bizler Üniversitemizi daha çok geliştirmek için çalışırken dileğim sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmek ve hep birlikte daha ileriye gitmek için daha da çok çalışmaktır.”

Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmasının ardından, 1996 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metrajlı filmi “Tabutta Rövaşata” ile yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül kazanan, Filler ve Çimen (2000), Cenneti Beklerken (2006), Nokta (2008), Gölgeler ve Suretler (2011) gibi birçok filmi ile festivallerde yer alıp, bu festivallerden ödüllerle dönen başarılı yönetmen Doç. Dr. Derviş Zaim’in, “Hikayeleri Keşfetmenin Gücü” isimli açılış dersi başladı.

“GELECEĞİMİZİ ÖRMEK VE GEÇMİŞİMİZİ TEMSİL EDEBİLMEK İÇİN İLK ÖNCE HİKAYELERİMİZİ ANLATABİLMEMİZ GEREKİR”

Doç. Dr. Derviş Zaim, açılış dersine tüm ARUCAD öğrenci ve akademisyenlerine sağlıklı bir akademik yıl dileyerek başladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Hikayelerin Gücü dersimize öncelikle bir çizgi film olan Winnie the Pooh’dan kısa bir alıntı yaparak başlamak isterim, izlediğim bir sahnede şöyle diyordu; ‘anılar biriktirdiğimizin farkında değildik, sadece eğleniyorduk’ bu kısa cümle beni çok etkiledi. Çünkü aslında hikaye yaratmanın ve hikayenin içinde olmanın gücünü ve duygusunu tamamen anlatıyordu. Yaptıklarınızın ve yaşadıklarınızın hikayesini anlatabilmeniz gerekir, yaptığınız şey uçak yapmak da olsa, uzaya gitmek de olsa eğer yaşadığınız şeyi hikayeleştiremiyorsanız o sizin bir parçanız olamaz ve size ait değildir. Geleceğimizi örmek ve geçmişimizi temsil edebilmek için ilk önce hikayelerimizi anlatabilmemiz gerekir. Örneğin 19. yüzyılda Amerika’nın keşfedilmesini anlatmanız için Herman Melville’in yazdığı Moby Dick gibi bir hikayeye ihtiyacınız vardır. İnsanlık 5000 yıldır hikaye anlatıyor. Anlattığınız hikayede krizleri işlemeniz ve anlatmakla uğraşmanız gerekir. Birinci perdede düzen bozulur, altın çağ yerle yeksan olur, ikinci perdede mücadele başlar ve üçüncü perdede altın çağ yeniden kurulur.”

Zaim, “İyi hikaye kurmak yalınlık, insancıl bir yaklaşım ve özveri ile yoğunlaşma ister ve bunun en önemli kaynağı da karakterdir. Örneğin Tabutta Rövaşata filmimde ben tanıdığım bir hırsızın hikayesini anlatmak istemiştim. Bu hırsız arabaları geceleri çalıyor ve gündüzleri yine yerine bırakıyordu. Bu bana çok ilginç geldi ve bu hikayenin peşinden gitmek istedim. Bunun yanında Filler ve Çimen filmi susurluk olaylarında gördüğüm bir kareden ortaya çıktı ve bildiğiniz üzere Gölgeler ve Suretler de 1963’de Kıbrıs’ta bir köyde yaşandığını duyduğum bir olayın düşündürdükleriyle kurduğum bir hikayeyeydi. Hikayelerin en önemli diğer özelliği ise bilgi vermekten kaçmaktır. Bilgi verme isteği sizi retorikleştirir, sloganlaştırır ve bu çok tehlikeli bir alandır. Oysa hikaye anlatmak ev yapmaya benzer, onu inşaa etmeniz gerekir. Birinci perdede evi anlatır, ikinci perdede şömineye ateşi atar ve üçüncü perdede yeniden dengeyi kurarsınız. İnsan bu 3 perdedeki her şeyin çözümlenmesini, sonraki kısımda doyuma ulaşmayı ve eksik parçanın tamamlanmasını bekler” ifadelerini kullandı.

Zaim, “Hikayeler aslında bilmediğimizi bilmediğimiz şeyleri anlatır ve fark etmemizi sağlar. Erdem ve ahlak yoluyla bunları düşünmemize yol açar. Toplumlararasında bir iletişim olacaksa da bunun yolu birbirimize bilmediğimizi, bildiğimizi anlatmak ve anlamak yoluyla olacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Açılış Dersi ünlü yönetmen Derviş Zaim’in dinleyicilerin sorularını cevaplamasıyla devam etti. Soru-cevap bölümünün ardından ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ve Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Zaim’e günün anısına Üniversitenin cam atölyesinde üretilmiş el yapımı bir eser ve teşekkür belgesi takdim etti.