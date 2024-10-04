ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı dün başladı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, iki günlük programın açılış konuşmasını ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi yaptı.

Vehbi, konuşmasında, öğrencinin seçtiği bölümü sevmesinin başarılı olmanın en önemli kuralı olduğunu, ARUCAD’ın öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesinin bir fırsat olduğunu belirtti.

Öğrencilere hata yapmaktan korkmama, hatalardan ders çıkarma ve pes etmeme tavsiyesinde bulunan Vehbi öğrencilerin sanatsal ve tasarımsal gelişimlerine katkı sağlayacak birçok konferans, sunum, sergi ve etkinliğin düzenleneceğini ifade etti.

Program kapsamında sunumlar ve kampüs turu yapıldı.

Oryantasyon programı kapsamında iki serginin açılışı da gerçekleştirildi. Atölyeler Binası’nda Bahar dönemi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı Student Showcase ve Atelier Arkın öğrencilerinin hazırladığı dönem sonu sergisi ziyarete açıldı.