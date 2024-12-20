ARUCAD 4. Eğitim Çalıştayı, Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu’nun Katılımıyla Gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs’taki lise öğretmenlerine yönelik düzenlediği geleneksel eğitim çalıştaylarının dördüncüsünü 19 Aralık Perşembe günü Üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleştirdi. Bu yılki çalıştayın konuğu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı, klinik psikolog ve yazar Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu oldu.

ARUCAD, Kuzey Kıbrıs’taki lise öğretmenlerine yönelik düzenlediği eğitim çalıştaylarının dördüncüsünü, Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu’nun "Eğitimde Duygu Yönetimi ve Psikolojik Sağlamlık" başlıklı semineriyle gerçekleştirdi. Klinik psikolog, yazar ve program yapımcısı Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, 16 farklı liseden gelen yaklaşık 100 öğretmene kariyerindeki deneyimlerini ve başarı hikayelerini aktararak, ilham verici bir bakış açısı sundu.

Eğitim Çalıştayı Programı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşmasıyla başladı. Vehbi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "ARUCAD olarak eğitimcilerimize her zaman destek olmayı ve onlara ilham verecek fırsatlar sunmayı görev biliyoruz. Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geleneksel hale gelen bu çalıştaylar, eğitimcilerle bilgi paylaşımı için önemli bir platform oluşturuyor."

Vehbi, konuşmasının devamında ARUCAD’ın topluma sunduğu sanatsal etkinliklere dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı: "Yıl boyunca eğitim sürecini destekleyici sanatsal, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Öğrencilerimize, akademik yıl içerisinde iki kez gerçekleştirdiğimiz dönem sonu sergileriyle çalışmalarını toplumla buluşturma imkanı sunuyoruz. Bu vesileyle siz değerli öğretmenlerimizi, The Arkın Rodin Collection Gallery, Art Space Gallery, Art Rooms Gallery ve Üniversitemiz bünyesindeki diğer etkinliklere davet ediyorum. Sergilerimizi ziyaret etmeniz, bizler ve öğrencilerimiz için büyük önem taşıyor."

Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmasının ardından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan, klinik psikolog ve yazar Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, “Eğitimde Duygu Yönetimi ve Psikolojik Sağlamlık” başlıklı seminerine başladı.

Şakiroğlu, eğitim süreçlerinde ve gündelik yaşamda duyguların nasıl yönetilebileceğine dair önemli bilgiler paylaştığı sunumuna, Bolu Kaynaşlı’da 1999 depreminden etkilenen kişilerle, 8 sene sonra, yaptığı araştırma sonuçlarını aktararak başladı. Araştırmasında, depremi deneyimleyen bireylerin diğer topluluklara kıyasla daha mutlu olduklarını keşfettiğini belirten Şakiroğlu, bu durumu “ölümle yüzleşen insanların hayata karşı daha rahat ve mutlu bir tutum sergilemesi” olarak yorumladı. Benzer bir gözlemi meme kanserini atlatan kadınlar üzerinde de yapan Şakiroğlu, bu deneyimlerin bireylerin yaşam bakış açılarını olumlu yönde şekillendirdiğini vurguladı ve bu araştırma bulgularının kendi kariyerinde önemli birer dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Sunumunda, günlük yaşamda karşılaşılan küçük sıkıntıların nasıl büyük birer mutsuzluk kaynağına dönüşebileceğine dikkat çeken Şakiroğlu, bu tür sorunların bireylerin verimliliğini ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini aktardı. Korku ve stres gibi durumların beynin “kaç ya da savaş” mekanizmasını otomatik olarak devreye soktuğunu, bunun ise bireyleri pişmanlık yaratacak davranışlara yönlendirebildiğini açıkladı. Utanmanın da benzer bir etki yarattığını belirten Şakiroğlu, duyguların kontrol edilmesinin ve bu sistem devreye girmeden önce bireyin kendisini fark etmesinin öneminin altını çizdi. Katılımcılardan, kendilerinde "sigorta attırıcı" olarak adlandırdıkları durumları not almalarını ve bu durumların hangi temel duygu ya da düşüncelerden kaynaklandığını değerlendirmelerini istedi. Bu egzersizin bireylerin kendilerini daha derinlemesine anlamalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Duygusal farkındalığın yanı sıra mizahın stresle baş etmede güçlü bir araç olduğuna da değinen Şakiroğlu, mizahın yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda fizyolojik bir altyapısı olduğunu belirtti. Stresli durumlarda mizahın bireyleri rahatlattığını ve korku gibi duyguların etkisini azalttığını vurgulayan Şakiroğlu, bu aracın doğru kullanıldığında duygusal dayanıklılığı artırabileceğini söyledi. Eğitim ortamlarında ve günlük hayatta psikolojik sağlamlık geliştirmek için duygu farkındalığı, mizah ve stres yönetiminin birer beceri olarak kazanılması gerektiğini belirtti.

Şakiroğlu, ayrıca, bireylerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları aşmayı öğrenmeleri gerektiğine dikkat çekerek, küçük sorunları büyütmeden ve uzun vadeli mutsuzluklara yol açmadan çözebilmenin önemine vurgu yaptı. Sunum sırasında interaktif uygulamalarla katılımcıları sürece dahil eden Şakiroğlu, kendi yaşantılarından örnekler üzerinden duygusal farkındalığın nasıl geliştirileceğini aktardı. Eğitimde duygusal dengeyi sağlamanın, hem bireysel başarı hem de toplumsal mutluluk için kritik bir unsur olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Akademik alanda oldukça üretken olan Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, teknoloji bağımlılığı, travma tedavisi ve duygu düzenleme gibi alanlardaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde tanınan bir isim. Bugüne kadar düzenlediği 600’den fazla konferansla bilgi ve deneyimlerini dünya çapında paylaşmaya devam ediyor.

Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu’nun seminerinin ardından ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Şakiroğlu’na teşekkür belgesi takdim etti ve konuklar için hazırlanan resepsiyonla çalıştay son buldu.