ARUCAD 4. Liseler Arası Tasarım Yarışması Ödül Töreni Gerçekleşti

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) 4. Liselerarası Tasarım Yarışması’nın kazananları 17 Ekim Salı Akşamı ARUCAD Sanat Galerisi’nde gerçekleşen tören ile ödüllerini aldı. 77 öğrencinin katılım gösterdiği yarışmaya gönderilen çalışmaların tümü sergilenirken kazananlara sertifikaları takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve Uluslararası alanda lise öğrencilerine yönelik gerçekleşen Tasarım Yarışması’nın dördüncüsü, bu yıl “Zaman Yolculuğu” başlığıyla düzenlenmişti. Jüri üyeleri; Kurucu Erbil Arkın, Sanat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı, Seramik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener, Yeni Medya ve İletişimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yunus Luckinger birçok farklı disiplinle yaratılmış 100’ün üzerinde eseri inceleyerek değerlendirdi.

Yarışmanın birincisi Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ece Tügen, ikincisi Ankara Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Hayal Yüksel ve üçüncüsü Pakistan Aitchison College öğrencisi Mikael Bucha oldu. Erbil Arkın Özel Ödüllerini Rusya’dan Moscow 2054 Lisesi öğrencisi Vitaliya Nemtsova ve Kazakistan’dan 89 Secondary Lisesi öğrencisi Tauken Bekzhan kazandı. Yapılan oylama sonucunda Sosyal Medya Ödülü’nün kazananı ise Kuzey Kıbrıs’tan Türk Maarif Koleji öğrencisi Zeynep Ceren Anlar oldu. Dereceye giren öğrencilere ARUCAD’da tam burs, para ödülleri ve başarı belgeleri takdim edildi. Ayrıca ilk üç kazananın liselerinin resim atölyelerine ihtiyaçlarının giderilmesi adına katkıda bulunuldu.

Tören, yarışmaya başvuran lise öğrencileri, aileleri, ARUCAD akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanlarının katılımı ile Üniversitenin Sanat Galerisinde, bugüne kadar yarışmayı kazanan katılımcılarının çalışmalarının yer aldığı kısa video gösterimi ile başladı.

Törenin hoş geldiniz konuşmasını yapan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 4 yıl önce 12 başvuru ile başlayan yarışmanın bugün 6 farklı ülkeden 77 başvuruya gelmesi ile Kıbrıs, Türkiye ve Uluslararası alanda gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vehbi, “Bir diğer gurur kaynağımız da bugüne kadar yarışmada dereceye giren 7 öğrencimizin ARUCAD’ın farklı bölümlerinde eğitimlerine devam etmesidir. Bizler, yarışmamızı daha da uluslarararasılaştırmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ben gençlerimize bu imkanı sağladığı için Arkın Ailesine, gönderilen çalışmaları titizlikle inceleyen jüri üyelerimize, katılımları için sevgili öğrencilerimize ve töreni hazırlayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yaratıcı çalışmaları görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, “Burada görüyorum ki yaratıcılık hala yaşıyor, çeşitlilik hala yaşıyor, sanat hala yaşıyor. Bizler ve sizler bu noktada doğrusunu yapıyoruz. Ülkemizin de bu tür çalışmalara ihtiyacı var. Yarışmaya katılan öğrencilerle, akademisyenlerle ve ARUCAD ile duyduğum gururu bir kez daha dile getirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Sertifika takdim töreninin ardından ödül gecesi, yetenekli gençlerin, velilerin ve ARUCAD Ailesinin katıldığı kokteyl ile devam etti.