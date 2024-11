ARUCAD Akademisyeni Doç. Dr. Elham Etemadi’nin Kitabı Yayınlandı

ARUCAD Akademisyeni Doç. Dr. Elham Etemadi’nin “Sani‘ ol-Molk’s The Thousand and One Nights: A Study of Image Content and Visual Adaptation” Adlı Kitabı Springer Yayınevinden Çıktı

ARUCAD Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elham Etemadi’nin, İran resim sanatının önemli isimlerinden Abol-Hassan Khan Sani‘ ol-Molk Ghaffari’nin (1813/1814-1867) Binbir Gece Masalları eserindeki resimlemelerini inceleyen kitabı, prestijli bilimsel yayınevi Springer Nature (Palgrave Macmillan) tarafından yayınlandı. Kitap, Binbir Gece Masalları'nın ana öyküsü olan Şehrazad ve Şehriyar'ın hikâyesine odaklanan resimlerin içeriğini ve el yazmasının kodikolojik bir incelemesini içeriyor.

Doç. Dr. Elham Etemadi, bu çalışmasında Sani‘ ol-Molk Ghaffari’nin eserlerindeki görsel çerçeveyi nasıl karmaşıklaştırdığını ve resimlerin içerdiği nesnelerle onların dışsal anlamları arasındaki ilişkiyi inceleyerek, resimlerin anlatının ötesine geçen anlamlar taşıdığını gösteriyor. Kitap, sanatçının görsel stratejileriyle, öyküde geçen olaylara ek anlamlar katarak anlatıyı zenginleştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, bu eserde daha önce yayımlanmamış bazı nadir resimler de yer almakta olup, bu yönüyle de sanat tarihi açısından büyük bir katkı sunuyor.

Doç. Dr. Etemadi’nin bu kapsamlı çalışmasının, dünya çapında saygınlık kazanmış bir yayınevi olan Springer Nature tarafından yayımlanması, uluslararası sanat tarihi literatürüne değerli bir katkı sunmaktadır. Bu çalışma, hem İran resim sanatı hem de Binbir Gece Masalları üzerine yapılan çalışmalar açısından önemli bir gelişme niteliği taşımaktadır.

Springer Nature Yayınevi Hakkında

Springer Nature, 2015 yılında Springer Science+Business Media ve Holtzbrinck Publishing Group’un Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan ve Macmillan Education ile birleşmesi sonucu kurulan, Alman-İngiliz kökenli bir akademik yayınevidir. Springer Nature, dünya çapında bilimsel ve akademik yayıncılık alanında öncü konumdadır ve prestijli kitaplar, hakemli dergiler ve eğitim materyalleriyle tanınmaktadır. Bu yayınevi, akademik çalışmaların uluslararası düzeyde yayılmasına ve sanat tarihi gibi disiplinlerde yapılan özgün araştırmaların geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

05/11/2024 13:00