ARUCAD, 'Bağlı Nesneler: Zamanımız için Endüstriyel Tasarım' başlıklı Webinar gerçekleştirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Bağlı Nesneler: Zamanımız için Endüstriyel Tasarım” başlıklı web seminerinde, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Tobia Repossi katılımcılarla, gelişen dünyada yer alan yeni kurallar, araçlar ve teknolojiler ile ilgili bilgiler paylaştı.

ARUCAD Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emre Günal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen web semineri, ARUCAD’ın Facebook sayfası ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Mobilya, elektronik aletler ve aksesuarlar için yirmi yıllık tasarım deneyimi bulunan ve tasarımları Apple Store gibi ünlü mağazalarda satışa sunulan Tobia Repossi, “Bağlı Nesneler: Zamanımız için Endüstriyel Tasarım” başlıklı web seminerinde; büyük dağıtım kanalları ve küçük yenilikçi start-up’lar tarafından desteklenen, gelişen bu yeni dünyada yer alan kuralları, araçları, teknolojileri, süreçleri ve metodolojileri ele aldı.

Tedarikçi ve müşteri arasındaki bağ ile ilgili bilgiler paylaşan Repossi, “Donanım ve elektronik cihazların üretiminde yer alan müşterilerin ve tedarikçilerin çoğu; ürünlerin paylaşılan, bağlantılı ve tamamen gerçek zamanlı olması gibi modern tasarım araçlarının özellikleri sayesinde genellikle birbiriyle tanışmaz. Bu ürünlerin bulunduğu coğrafyaya baktığınızda, ürün geliştirmek için büyük altyapılara sahip olmanın gerekmediğini ve coğrafyadan, ekonomiden bağımsız olarak herkesin zincirde yer bulabileceğini keşfedeceksiniz” şeklinde konuştu.

Web seminerini yeniden izlemek isteyenler, ARUCAD’ın Facebook sayfası ve YouTube kanalından ulaşabilirler.

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06/02/2022 13:52