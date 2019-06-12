ARUCAD bünyesinde Akdeniz Sanat, Tasarım, Kültür ve Tarihi Miras Araştırma Merkezi kuruldu.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, antik çağ araştırmaları için bir merkez olacak Araştırma Merkezi’nin sadece ARUCAD’ın değil Akdeniz dünyası ile ilgilenen tüm araştırmacılar ve bilim insanları için bir kesişme noktası haline gelmesi planlanıyor.

Açıklamada, Araştırma Merkezi Kütüphanesi’nin sahip olduğu kaynaklardan Akdeniz dünyası ile ilgilenen araştırmacılar, bilim insanları, öğrenciler ve misafir kullanıcılar yararlanabileceği kaydedildi.