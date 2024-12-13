ARUCAD ile Greenwich Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Pakistan’ın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Greenwich Üniversitesi’nden üst düzey heyeti ağırladı. Ziyaret sırasında, iki üniversite arasında bu yılın başında imzalanan protokolü genişleten ek bir anlaşma imzalandı. Bu yeni anlaşma, iki kurum arasındaki akademik ve yaratıcı işbirliklerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ne yapılan özel ziyarete Greenwich Üniversitesi’nden Rektör Dr. Seema Mughal, Eğitim Bölümü Başkan Vekili Dr. Naveed Ahmed Mughal, Kalite Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Rab Nawaz, Uluslararası İlişkiler Direktörü Nazir Ahmud Khodabux ve Danışman Nayaba Mughal katıldı.

Greenwich Üniversitesi heyeti, iki günlük ziyaretleri sırasında, ARUCAD kampüsünün altyapısı ve akademik olanakları hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaret kapsamında, 2024 yılının Ocak ayında iki üniversite arasında imzalanan protokolü genişleten ek bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile her iki üniversite arasında, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrenci değişim programına özel imzalanan protokol genişletilerek, Tekstil ve Moda Tasarımı, Film Tasarımı ve Yönetimi, Fotoğraf Bölümü öğrencilerini de kapsayan 2+2 eğitim modelinin uygulanması konusunda çalışmalara başlandı. Ayrıca, her iki üniversitenin Kalite Güvence Ofisleri tarafından düzenlenecek olan seminerler ve yayınlar için ortak projeler geliştirme kararı alındı.

Anlaşmaya, Greenwich Üniversitesi Rektörü Dr. Seema Mughal ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza attı. İmza töreninde ARUCAD’ın Uluslararası ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ve İdari Koordinatörü Ahmet Özçelebi de hazır bulundu. Protokol imza töreni öncesinde konuşma yapan Greenwich Üniversitesi Rektörü Dr. Seema Mughal, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu: “ARUCAD’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün imzaladığımız ek protokol, bu yılın başında imzaladığımız anlaşmanın bir devamı niteliğinde ve yeni bir kilometre taşı oluşturuyor. Bu ortaklık, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz arasında önemli köprüler kuracak.”

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise konuşmasında “Greenwich Üniversitesi heyetini kampüsümüzde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ocak ayında Pakistan ziyareti sırasında başlattığımız işbirliğini bugün itibari daha da ileriye taşıyoruz. İşbirliğimizin başlangıcında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yer alıyordu, bugün bu alanlara Tekstil ve Moda Tasarımı, Film Tasarımı ve Yönetimi ile Fotoğraf Bölümlerini de ekledik. Ayrıca, Arkın Group’un turizm faaliyetleri ile Greenwich Üniversitesi’nin birikimini birleştirerek, turizm alanında da ortak projeler geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Asım Vehbi, Pakistan ve Kıbrıs Türk toplumu arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin de altını çizdi ve bu ilişkilerin akademik işbirlikleriyle daha da pekişeceğini vurguladı.

ARUCAD ile Greenwich Üniversitesi arasında başlatılan bu geniş kapsamlı işbirliği, her iki üniversitenin öğrencileri ve akademisyenleri için yeni ufuklar açmayı amaçlıyor.