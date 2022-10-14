ARUCAD ile Mobilya Sanayicileri Derneği Arasında Protokol İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD) arasında, Üniversite bünyesinde İç Mekan Tasarımı önlisans programı açılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Üniversitenin Girne’deki Kampüsünde imzalanan protokole ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve MSD başkanı Hüseyin Ciddi imza koydu. ARUCAD ve Kıbrıs’ta var olan ara eleman açığını gidermeye yönelik imzalanan protokol, Üniversite bünyesinde İç Mekan Tasarımı önlisans programının açılması, programın MSD ile akademik ve uygulamalı süreçlerde işbirliği ve çözüm ortaklığı ile yürütülmesi gibi maddeleri içeriyor.

Kıbrıs’ta mobilya sektöründeki istihdamı arttırmayı hedefleyen MSD ile yapılan işbirliğiyle, açılması planlanan önlisans programı ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı tüm lisans programlarının öğrencileri, MSD’ye üye olan kuruluşlarda, müfredatta yer alan stajlarını yapabilecekler. Ayrıca İç Mekan Tasarımı önlisans bölümüne kayıt yaptırma şartlarını sağlayan öğrencilere belirlenen kriter ve kontenjanlar kapsamında eğitim-öğretim bursu sağlanması ve bölüm mezunlarına MSD’ye bağlı iş yerlerinde iş garantisi verilmesi planlanmaktadır.

Kıbrıs’taki ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik hazırlanan protokolde herkesin büyük emeği olduğunu belirten Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Ciddi, ARUCAD’a sektöre verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mobilya Sanayicileri Derneği’ni ARUCAD’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Sektör-üniversite işbirliği ile program açan Kıbrıs’taki ilk üniversite olmaktan gururluyuz. ARUCAD’ın kuruluş vizyonu sektörlere üreten bireyler yetiştirmek üzerine konuşlanmıştır. Verdiğimiz 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ek olarak önlisans programlarını üniversitemize katmak ARUCAD’ın Kıbrıs’taki üretim sektörüne ara eleman yetişmesi konusunda vereceği desteğin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nda ön izni alınan programın gelecek Güz Döneminde açılması planlanıyor.

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14/10/2022 15:48