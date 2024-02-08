ARUCAD ile Pakistan sanat okulu protokol imzaladı

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08/02/2024

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ARUCAD ile Pakistan sanat okulu protokol imzaladı

 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Pakistan’dan National College of Arts (NCA), öğrenci değişimini de içeren protokol imzaladı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Protokol ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin Pakistan ziyareti sırasında NCA Rektörü Prof. Dr. Murtaza Jafri ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi tarafından imzalandı.

Protokol, öğrenci ve akademik personel değişim programları geliştirilmesini içeriyor.

1876 yılında Pakistan’ın Lahore şehrinde kurulan NCA’da plastik sanat, tekstil tasarımı, mimarlık, sinema ve müzik eğitimi veriliyor.

Prof. Dr. Asım Vehbi, Pakistan ziyaretinde Yükseköğrenim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mukhtar Ahmed ile de bir araya geldi.

08/02/2024 13:53
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TAGS: Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, ARUCAD
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