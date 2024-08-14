ARUCAD, KTEV ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) arasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında işbirliğini artırmayı amaçlayan bir protokol imzalandı. Bu anlaşma, her iki kurumun bilgi paylaşımı ve ortak faaliyetler yoluyla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs’ün imzaladığı protokol, her iki kurumun ortaklaşa yürüteceği bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerin esaslarını belirliyor. Protokol, tarafların karşılıklı mutabakatı ve mevcut kaynaklar doğrultusunda, ortak araştırma ve yayınlar, konferanslar, seminerler, kültürel aktiviteler, yarışmalar ve sergiler gibi pek çok alanda işbirliği yapmalarını öngörüyor.

İşbirliği protokolü imza törenine, ARUCAD’dan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ve Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Derya Ulubatlı; KTEV’den Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Mütevelli Heyeti Üyeleri Semral Öztan, Birgül Beyatlı, Berna Y. Özdoğa, Sibel Sorakın ve Genel Müdürü Fehiman Eminer katıldı. Bu anlaşma, KTEV ve ARUCAD arasında bilgi ve kaynak paylaşımını teşvik ederken, iki kurumun da akademik ve toplumsal katkılarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, her iki kurum profesyonellerinin mesleki gelişimleri için tesisleri paylaşma fırsatı sunulacak.

Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, bu protokolün her iki kurum için de önemli fırsatlar yaratacağını ve toplum yararına projelere zemin hazırlayacağını belirterek, "Kıbrıs'ta eğitim, kültür ve sanatı destekleyen Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile böyle bir işbirliğine imza koymaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, ARUCAD’ı ve KTEV’i bir araya getirerek, toplumumuza daha fazla katkı sağlayacak projeler üretmemize olanak tanıyacak. ARUCAD olarak bu işbirliğini en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız" dedi.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ise toplumların kültür ve sanatla ayağa kalktıklarını ifade ederken, Kıbrıs’ta bu alanda öncü olan ARUCAD ile bu işbirliğini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirtti. Örs bu işbirliğinin, 30 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı, ders materyali veya danışmanlık gibi konularda destek veren, eğitim, kültür, sanat gibi alanlarda toplumun gelişmesini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütmekte olan KTEV’in eğitim ve kültürel alandaki misyonunu daha ileriye taşıyacağını ve ARUCAD ile güçlü bir işbirliği zemini oluşturacağını vurguladı.

Bu protokol kapsamında yapılacak faaliyetler, Kıbrıs'ta eğitimin ve kültürün gelişimine katkı sağlarken, geniş kitlelere ulaşarak toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor.