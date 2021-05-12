ARUCAD, ‘Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı’ Konulu Webinar Gerçekleştirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinisa Prvanov, “Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı” başlıklı web semineri gerçekleştirdi.

ARUCAD, COVID-19 pandemisi sebebiyle değişen dünyanın gereksinimi haline gelen web seminerlerine tasarım alanında tanınmış akademisyen Yrd. Doç. Dr. Sinisa Prvanov ile başladı. Fikirlerin, kullanıcıların, tasarım süreçlerinin, materyallerin ve üretim yöntemlerinin mobilya tasarımına nasıl katkıda bulunduğunu ifade etmek amacıyla düzenlenen web semineri, Üniversitenin Facebook ve YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Yrd. Doç. Dr. Sinisa Prvanov’un web seminerin ana teması, Michael Thonet (1841-1934) ve Alvar Aalto (1898–1976) isimli, farklı çağlarda ve ülkelerde çalışan iki parlak tasarımcının çalışmaları oldu. Yenilikçi mobilya tasarımıyla tanınan bu yetenekli kişilerin akademik geçmişine veya mesleki bağlantılarına bakılmaksızın, bu devlerin mobilya tasarımına katkıda bulundukları alanların yanı sıra uygulamalı sanat, iç mekan ve endüstriyel tasarım alanlarında benzersiz disiplin nitelikleri izleyicilere aktarıldı.

Mimarların ve iç mimarların mobilya tasarlama, seçme ve yerleştirme yoluyla bir mekan duygusu yaratma biçimindeki belirgin farklılıklarının anlatıldığı web seminerinde, endüstriyel tasarımcıların endüstriyel üretim süreçlerini ele alış biçimleri ile insan faktörleri ve ergonomiyi tasarıma entegre etme yolları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

‘Mobilya Tasarımı ve Ahşap Sandalye İmalatı’ başlıklı webinar, özellikle tasarım öğrencileri ve mobilya tasarımıyla ilgilenen profesyoneller başta olmak üzere yayını izleyen katılımcılardan tam not aldı.

Sanat, tasarım ve görsel iletişim konularında alanında tanınmış isimleri ve akademisyenleri ağırlayan web seminerleri önümüzdeki günlerde ARUCAD’ın Facebook ve YouTube kanallarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

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12/05/2021 15:19