ARUCAD Öğrencileri TAK’ı ziyaret eti

ARUCAD Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Nuran Öze, Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr.Huri Yontucu ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan’ın eşlik ettiği öğrenciler TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ve TAK Amiri Özgül Gürkut Mutluyakalı ile biraraya geldi.

Gürdallı ve Mutluyakalı, öğrencilere TAK’ın işleyişi ile ilgili bilgi verdi ve gazetecilik deneyimlerini aktardı.

Öğrencilerin sorularıyla devam eden ziyarette, dünyada, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basın sektöründe yaşanan gelişmelerle, medyadaki değişim ve dönüşüm süreçleri ele alındı.