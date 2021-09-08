ARUCAD Öğretim Görevlisi Yağlı’nın Eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde

ads ads ads
08/09/2021

ads
ads
ads
ARUCAD Öğretim Görevlisi Yağlı’nın Eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Seramik Bölümü öğretim görevlisi, Kıbrıslı seramik sanatçısı Mümine Özdemirağ Yağlı’nın “Anonimo” adlı eserinin, İtalya’da düzenlenen 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde Kıbrıs’ı temsilen sergilendiği bildirildi.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, her sene dünyanın dört bir yanından seramik sanatının önemli isimlerine ev sahipliği yapan ve bölgenin kızıl toprağına duyulan aşka atfen düzenlenen Castellamonte Seramik Sergisi’nde bu yıl, 25 farklı milletten 110 sanatçının eserleri sergileniyor.

Yağlı’nın “Anonimo” isimli eserinin ise Ada genelinden gönderilen ve jürinin onayından geçerek sergide yer bulabilen tek çalışma olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

2017’den bu yana ARUCAD Seramik Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak öğrenci yetiştirmeye devam eden, bugüne kadar çeşitli sanatsal atölye, sempozyum, sergi ve bianellere katılan Yağlı, 2009 yılından bu yana Çatalköy’deki seramik atölyesinde bireysel çalışmalarını yürütmeye de devam ediyor.

Mümine Özdemirağ Yağlı’nın kilden, çömlekçi tornası kullanarak ve serbest elle şekillendirdiği seramik çalışması “Anonimo”, İtalya’nın Torino şehrinde bu sene 60’ıncısı düzenlenen Uluslararası Castellamonte Seramik Sergisi’nde 12 Eylül’e kadar sergilenmeye devam edecek.

 

08/09/2021 16:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ARUCAD, Mümine Özdemirağ Yağlı, Castellamonte Seramik Sergisi,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.