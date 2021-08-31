ARUCAD Ortak Yapımı “MR. RABBIT’S DOLL” 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde!

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi, İranlı yönetmen Arvin Medghalchi’nin kısa animasyon filmi “MR. RABBIT’S DOLL” Kanada’da düzenlenecek olan 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde yarışacak.

Medghalchi’nin ARUCAD’ın stüdyolarından yararlanarak stop-motion tekniğiyle çektiği son kısa filmi “MR. RABBIT’S DOLL”, 10-19 Eylül tarihleri arasında Kanada’da 13.sü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Stop Motion Montreal Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. Bu festival yalnızca stop motion tekniğiyle çekilen filmlerin gösterimine yer veren dünyadaki tek film festivali olma özelliğiyle de biliniyor.

Bağımsız animasyon film yönetmenliği alanında 15 yılın üzerinde deneyime sahibi olan İranlı Yönetmen ve İllüstratör Arvin Medghalchi, en son 2017’de “In Mediterranean Arms” filmiyle Asya Barış Film Festivali’nde En İyi Animasyon ödülüne layık görülmüştü. ARUCAD’ın sanatçı akademisyenlerinden biri olan Medghalchi, birçok uluslararası film festivalinde gösterilen ve ödül alan stop-motion türü animasyonlarıyla tanınıyor. Medghalchi, pandemi döneminde ‘CORONUS’ isimli kısa animasyon filmine de imza atmıştı.

Medghalchi’nin yönetmenliğini ve Tanya Gürel ile ortak senaristliğini yaptığı son kısa animasyon filmi “MR. RABBIT’S DOLL”, İranlı dünyaca ünlü yazar Sadık Hidâyet’in bir öyküsünden ilham alınarak filme çekildi. Lateks ve kilden el yapımı kuklaların kullanıldığı kısa animasyon filmde 10,000’den fazla kare kullanıldı. Filmin tümü, ARUCAD’ın Animasyon Stüdyosunda çekildi. 12 dakika gibi bir ekran süresi olan, dram ve gerilim türündeki ‘MR. RABBIT’S DOLL’, bireysel ilişkiler üzerinden yalnızlık ve özgüven eksikliği temalarını işliyor.

Medghalchi’nin yapımına ARUCAD ortaklığıyla 2019’da başladığı filmin yaratıcı kadrosunda görüntü yönetmeni olarak ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Ali Azhari, ses sanatçısı olarak Arkın Innovation Hub sanat uzmanı Batu Gündal ve şehir modelleme alanında ARUCAD Mimarlık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı ve asistan olarak Üniversitenin öğrencileri yer alıyor.

MR. RABBIT’S DOLL, 10-19 Eylül tarihleri arasında Kanada’da düzenlenecek olan 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde Bağımsız Filmler kategorisinde yarışacak.

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31/08/2021 11:42