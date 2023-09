ARUCAD Oryantasyon Günleri Başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2023-2024 Akademik Yılı Oryantasyon Programı 28 Eylül Perşembe günü, Üniversite Kampüsünde öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari çalışanların katılımıyla gerçekleşen aile fotoğrafı çekimiyle başladı. 28-29-30 Eylül tarihlerini kapsayan, üç gün sürecek program, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi'nin yeni öğrencilere yönelik yaptığı ‘hoş geldiniz’ konuşmasıyla açıldı.

Kurumsal İletişim ve Etkinlik Ofisi tarafından hazırlanan Oryantasyon Programı ile yeni kayıt yaptıran öğrencilerin hem üniversiteye hem de çevreye uyum sağlaması amaçlanıyor. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, hoş geldiniz konuşması ile öğrencilere seslenerek şu ifadelerle bulundu: "ARUCAD'ı sizler seçtiniz ve bize göre çok doğru bir seçim yaptınız. Çünkü burası, hayallerinizin gerçeğe dönüşeceği yerdir. Bugün Oryantasyon Programımızın ilk günü, amacımız sizlere ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi en iyi şekilde anlatmaktır. Diğer bir amacımızsa sizlerin yıllarınızı geçireceğiniz arkadaşlarınızla tanışmanız ve kaynaşmanızdır. Bugün edineceğiniz arkadaşlar, hayat boyu yanınızda olacak dostlarınızdır. Sizlere tavsiyem, boyalarla, toprakla, cam parçalarıyla ellerinizi kirletin ve her ders için her çalışma için mutlaka projeler yaratıp bizlerle paylaşın. ARUCAD, yeteneklerinizi keşfetmeniz için sizlere sonsuz olanaklar sağlayan bir Üniversitedir. Bizim için eğitim sadece sınıfta değil, atölyelerde, stüdyolarda yaratıcılığınızı kattığınız her yerde devam eden bir süreçtir. Emin olun, bu söylediklerimin gerçekleştiğini, 4 yıl sonra buradan mezun olduğunuzda göreceksiniz. Biz, sizi aramıza almak ve ARUCAD ailesinin bir parçası olarak kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz."

Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmasının ardından program, idari birimlerin üniversite ile ilgili yaptığı eğitim sunumları ve fakülte dekanlarının soru-cevap kısmı ile devam etti. Üç gün boyunca sürecek programın ilk günü, kampüs ve sanat galerisi turları, karaoke gecesi, ARUCAD Akademisyenlerinin oluşturduğu Academia Grubu ve yerli müzik gruplarından Kiwi’nin performanslarını kapsıyor. 29 Eylül'de Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından düzenlenen Trafik Oryantasyonu Eğitimi ile başlayan gün, Sanatçı Batu Gündal'ın graffiti çalışması, fotoğraf yürüyüşü, yumurta vs. yerçekimi yarışması, kendi kupanı ve karakterini tasarla gibi atölye çalışması ve diğer etkinliklerle devam edecek. Ayrıca öğrenciler, takım halinde yarışabilecekleri futbol, basketbol ve masa tenisi turnuvalarına katılma şansı bulacaklar. 29 Eylül akşamı, ARUCAD Ses Sanatları ve Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel’in Görsel-İşitsel performansının ardından DJ Jan-B sahne alacak.

30 Eylül Cumartesi günü, Lefkoşa şehir gezisiyle Oryantasyon Programı son bulacak ve 2 Ekim Pazartesi günü ARUCAD 2023-2024 Akademik Yılına resmi olarak başlayacak.

Bu habere tepkiniz:



29/09/2023 15:43