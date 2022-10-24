ARUCAD Oryantasyon Programı sona erdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Oryantasyon Programı kapsamında 4 gün boyunca süren sunum, etkinlik ve eğlence programı sonrasında 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’ne başladı.

ARUCAD 19-22 Ekim tarihleri arasında düzenlediği ve 19 Ekim tarihinde Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi’nin açılış konuşmasıyla başlayan Oryantasyon Programı ile yeni öğrencilerine merhaba dedi. Sunumlardan sonra düzenlenen kampüs turu ve The Arkın Rodin Collection Gallery’e yapılan ziyaretin ardından birinci gün Kıbrıs’ın sevilen grubu REVA konseri ile son buldu.

20 Ekim Perşembe günü sanatçı Batu Gündal ile Graffiti Çalışması ile başlayan programın ikinci günü Yrd. Doç. Dr. Yunus Luckinger ile Girne Kalesi’nde düzenlenen Hazine Avı etkinliği ile devam etti. Programın ikinci gününe Karaoke Gecesi’nin ardından, Üniversite’nin öğretim üyeleri/görevlileri Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan, Ali Azhari ve Özgür Tosun’dan oluşan ‘Academia’ grubu ve DJ. Barış Pulat’ın performansı ile devam edildi.

Programın üçüncü gününde Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin düzenlediği Trafik Oryantasyonu ve Emniyet Kemeri Simülatörü ile Kuzey Kıbrıs’taki trafik hakkında bilgi edinen öğrenciler, Stensil ve Tişört Baskı Atölyesi, Paintball Atış Turnuvası ve kendi karakterlerini ve kupalarını tasarladıkları atölyelere büyük ilgi gösterdi. İkinci katta atılan yumurtalarının kırılmalarını önleyecek tasarımların yarıştığı ‘Yumurta vs Yerçekimi Challenge’ ve öğrencilerin katıldıkları etkinliklerden kazandıkları ‘token’larla yarıştıkları ‘Token Wars’ etkinlikleri ise renkli görüntülere sahne oldu.

21 Ekim Cuma akşamı ise Sevim Burak’ın kaleme aldığı, Yrd. Doç. Dr. Handan Ergiydiren Doğan’ın yönettiği, Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel ve Öğr. Gör. Güneş Kozal’ın sahnelediği ‘Yanık Saraylar’ performansı ve DJ. Yusuf Coşkuner ile 80’ler, 90’lar Partisi gerçekleştirildi.

Program, dolu dolu geçen 3 günün ardından düzenlenen Lefkoşa Kültür Turu ile son buldu.

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24/10/2022 16:43