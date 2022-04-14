ARUCAD Rektörü Asım Vehbi'den Dünya Sanat Günü Mesajı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Asım Vehbi, “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Dünya Sanat Günü’nün aynı zamanda Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olduğunu kaydeden Vehbi, “Sanatçı, içinde yaşadığı toplumla kurduğu bağdan etkilenir ve ürettiği eserlerle de toplumun aynası olur. Sanatçı ile toplum arasında sürekli bir ilişki söz konusudur” dedi.

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14/04/2022 13:35